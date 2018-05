Los intentos de Arturito para lograr un encuentro sexual con Belén Francese

Enrique Arce, actor que encarna a Arturito en la popular serie "La Casa de Papel", cruzó algunos "me gusta" con Belén Francese desde las redes sociales y luego, cuando por fin llegó a la Argentina, logró contactarse con la rubia y fueron a cenar. Hace un mes,, actor que encarna aen la popular serie, cruzó algunos "me gusta" condesde las redes sociales y luego, cuando por fin llegó a la Argentina, logró contactarse con la rubia y fueron a cenar.





El lunes pasado, en diálogo exclusivo con este portal, la adorable poetiza, reconoció que se vio con el intérprete: "Salimos, pero buena onda, nada más que eso. Soy soltera y evalúo varios candidatos. Es muy simpático y buen actor, sobre todo", dijo Belén.

Pero este miércoles, luego de que días atrás él la ninguneara en Los Ángeles de la mañana asegurando que pensaba conocer a otras mujeres, Belén le mandó una serie de audios a hot a Ángel de Brito, pertenecientes a Arturito, quien primero niega haber tratado mal a la blonda y luego, insiste en llevarla a su hotel para pasar la noche.

"No te falté el respeto en ningún momento, solo he dicho cosas buenas de ti. Ya sé cómo tratar a esta gente, ya sé cómo manejarme con esta prensa. Lo que he dicho ha sido perfecto", dice uno de los audios.

"¿Te vas a perder ese jacuzzi? ¿En serio?", pregunta el hombre en la segunda escucha.

"Dale, Francese. Venite a ver una película esta noche, pegamos un baño rico, pedimos algo de comer a la habitación... y estamos tranquilos, sin gente. Yo quiero conocerte a vos. Aquí estamos rico, tenemos el jacuzzi, vemos una peli, dormimos abrazados... Me encantaría", le dice en el tercero.

Y sigue: "Te ponés la peluca, las gafas, metés el coche en el estacionamiento. Nadie te ve bajar. Subís por la escalera de empleados. No hay ningún problema, querida. Es un minuto de nerviosismo por 12 horas de relajación y bienestar. Venga, te hago un masajito".

Escuchá los audios de Arturito a Belén!

Embed