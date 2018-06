"Los Grosos" hicieron su descargo tras el operativo policial en Quilmes: "Esa persona nunca estuvo en la banda"

"Los Grosos" fue detenido tras un allanamiento por comercialización de drogas en una vivienda del barrio de emergencia Kolynos, ubicado en Quilmes Oeste.. El miércoles trascendió que un ex cantante defue detenido tras un allanamiento por comercialización de drogas en una vivienda del barrio de emergencia, ubicado en..





En la vivienda, los efectivos hallaron 1,5 kilos de marihuana y 250 gramos de cocaína de máxima pureza en trozos denominados "piedras", a los que se le sumó otras 12 dosis ya fraccionadas.





Además de la droga incautada –cuya suma asciende a los 300 mil pesos- se confiscaron 3 balanzas digitales de precisión, elementos de corte y fraccionamiento, 45 cartuchos de revolver calibre 22 y uno calibre 38 especial.

El operativo, denominado "Enanito Verde", se llevó a cabo en la noche del martes, luego de tres meses de investigación por parte del gabinete criminológico de la Comisaría Quinta de Quilmes.





Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa, uno de los integrantes de "Los Grosos" desmintió que esa persona fuera parte del grupo musical.





"No lo conozco, nunca estuvo en la banda. Nos están ensuciando mal. No sé ni quién es. Conocemos enanos por todos lados pero a él no lo conocemos. No estuvo ni en Los Grosos ni en Los Trozos", comentó uno de los integrantes de la banda a este medio.





El comunicado que emitió el grupo en su cuenta de Facebook oficial.