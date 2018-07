Los famosos que salieron a bancar a Lizy ante los dichos de Flor de la V

hizo una producción de tapa para la revista Gente e hizo algunas declaraciones sobre el humor de"Ella me encanta, pero su actitud no construye en este contexto de lucha por la igualdad, en la que muchaseñaló.

Por último, asumió que cuando bromeaba sobre su sexualidad lo hacía en un gesto de "complicidad" para ser aceptada por la sociedad: "El marco social era otro. Burlarme de mi identidad era un modo de 'transar' la aceptación de la gente".

Primiciasya.com dialogó con Lizy Tagliani sobre el tema y dio una mirada muy profunda sobre las palabras de Florencia: "Pude leer la nota, entiendo un poco su punto, a lo que va, pero no puedo permitir que se meta en lo que yo construyo día a día. Sé lo que es el respeto. Ella considera que sacándome a mí del medio o callándome va a lograr que esto sea un paraíso terrenal. Y la vida es otra cosa. No soy yo la culpable. Hay que educar a las personas que no comprenden que yo soy una persona que merezco ser tratada de una manera, que ella es otra, que vos sos otra, que le verdulero es otra, que el arquitecto es otra, que somos todos diferentes y que la igualdad tiene que ver con los derechos: educación, salud, respeto".

Muchos famosos se hicieron eco de lo sucedido y decidieron mostrar su postura en las redes sociales:

