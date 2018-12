Los famosos estallaron tras el relato de Thelma Fardin

Ni por borracha, ni por andar con poca ropa, ni por “buscona”, ni “por puta”. Si no hay un explícito “sí”, ES NO. Si es menor, ES NO. Si no está consciente, ES NO. Nunca hubo excusa, ahora menos. Ya lo estamos diciendo y gritando bien clarito. #MiráCómoNosPonemos BASTA