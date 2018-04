Los detalles de la separación de Josefina Pouso

La panelista de "Pamela a la tarde", de 40 años, está soltera y según pudimos confirmar, el alejamiento se dio en buenos términos.





Ambos tienen una gran relación y el afecto es mutuo. En los últimos meses, el vínculo sentimental se fue debilitando hasta llegar a este momento.

Embed Una publicación compartida de Josefina Pouso (@josefinapouso) el 27 Abr, 2018 a las 2:10 PDT

Tanto Pouso como su ex transitan estos días con mucha tristeza y dolor, aunque la reconciliación no es imposible. "Hoy no, pero no se sabe", aseguran fuentes ligadas a la pareja.





América TV junto a Pamela David. Por lo pronto, en lo laboral, Josefina sigue firmejunto a

Embed Una publicación compartida de Josefina Pouso (@josefinapouso) el 9 Abr, 2018 a las 8:22 PDT











se separó del hombre con el que tuvo dos hijas,pudo averiguar los detalles de la ruptura.