Los cuidados extremos de Daniel Ambrosino luego de su operación

La semana pasada, Daniel Ambrosino estuvo internado por un cuadro de diverticulitis en la Clínica Bazterrica de Palermo.





"Intrusos" (América TV) fue originado por un fuerte dolor estomacal y abdominal, con mucha inflamación. El cuadro que presentaba el periodista y columnista defue originado por un fuerte dolor estomacal y abdominal, con mucha inflamación.





"No podía más del dolor en el abdomen, fui a la guardia y quedé adentro. Tuve un cuadro de diverticulitis, me dijeron después de revisar todos los estudios", le contó Ambrosino a PrimiciasYa.com.





"Algo que debo haber comido me hizo mal. Ya un día antes empecé con molestias. Luego hice Intrusos, después el programa de radio e iba a ir a 'Polémica en el bar' ya que me habían invitado para hablar de la separación de Sabrina Rojas y Luciano Castro, pero cuando salí de la radio me fui a la clínica, no aguantaba más", detalló.





Punta del Este, donde pasó con Andrea Estévez de lunes a viernes en Radio El Mundo. Ambrosino se había tomado unos días de vacaciones en, donde pasó con amigos el Año Nuevo. Y desde hace unas semanas hace su programa de radio conde lunes a viernes en





Lo cierto es que a una semana de su internación, el periodista visitó la redacción de PrimiciasYa.com donde participó de un divertido Facebook Live y, entre otras cosas, contó cuáles con los cuidados extremos que debe realizar tras la operación. "No puedo comer nada, ya bajé 4 kilos", dijo con humor.





Y luego contó: "No puedo comer nada que tenga semillas, como frutillas o Kiwi, tomate... y todo lo que irrite el intestino, como también la mostaza... Tengo una dieta muy estricta por un tiempo y que debo cumplir a raja tabla. Todavía sigo tomando antibióticos porque la infección tiene que curarse absolutamente... Me la paso comiendo pollo a la plancha con puré de calabaza (risas)".





¡Mirá el Facebook Live completo con Daniel Ambrosino!