Los audios de Victoria Xipolitakis furiosa contra José Ottavis: insultos y acusaciones

José Ottavis entre insultos, acusaciones y maltratos. Se filtraron audios de Victoria Xipolitakis furiosa contraentre insultos, acusaciones y maltratos.





Este material data de los tiempos en los que se estaba separando del político donde describe detalles escabrosos del final de la relación.





Ángel De Brito presentó el material en "Los Ángeles de la mañana", El Trece, y dijo: "Nunca supimos qué paso hasta este audio que nos llegó que es tremendo. Nos reenviaron este audio que no sé. Escuchen a Xipolitakis como nunca la escuchamos". presentó el material eny dijo:

xipolitakis ottavis 1.jpg







"El amor no lastima. Tiene cosas que no son de convivencia. Empezó la crisis y le empecé a decir drogadicto de mierda, de todo", dice Vicky en el primer audio.





Y agregó: "Ojalá se deje de drogar, para que no se mate. Cuando me importó, estuve y se cag# en mí; No quiero saber más nada. Voy a hacer mi vida, lo que se me cante el oj#@. Si lo quieren, que lo ayuden para que se deje de drogar porque ya le sale sangre de la nariz, vomita sangre. Y si no, que se mate. A mí me da lo mismo Ottavis".





"Es un traidor, psicópata, manipulador. No puede ni con él. Está arruinando hasta la educación de su hijo. No puede hacer feliz a ninguna persona que tenga a su lado. No tiene mal corazón, pero todo lo que hace es de mal tipo", dice la mediática en el otro audio.