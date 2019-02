Lorna: "Me arrepiento de haber tratado así a Thelma, no quise lastimarla"

En la jornada del miércoles, Thelma Fardin fue invitada a un evento que se realizó en Ciudad Cultural Konex. Como se había avisado que ella estaría, acudieron varios medios.





Lo cierto es que la actriz se sintió acorralada por la cantidad de cronistas y por las cosas que le preguntaban, se puso mal y decidió irse tras posar para los fotógrafos.





Susana Giménez, Lorna Gemetto, quien habría tratado a Thelma de "tilinga" y de "creerse una diva" por no haberle contestado una pregunta sobre el tema de Juan Darthés, algo que habría escuchado Thelma y que la hizo llorar.





En el video que registraron los medios presentes, se la ve a la actriz acompañada por dos amigos , quienes la tratan de consolar.

Carla Lescano, quien puso en duda el relato de la actriz: "Estoy segura que Juan Darthés no la violó", había declarado hace unos días. Fardin no quiso contestar nada y pidió a los periodistas: "Quiero saber si hay algún límite, porque se hace difícil. No vine a dar notas". Otra de las preguntas que le hicieron a Thelma, es sobre los dichos que hizo su hermana,, quien puso en duda el relato de la actriz:había declarado hace unos días. Fardin no quiso contestar nada y pidió a los periodistas:





En diálogo con PrimiciasYa.com, Lorna explicó lo sucedido y se mostró arrepentida por haber tratado así a la actriz: "Pido disculpas por haber dicho eso, se me fue la mano. No tendría que haberle dicho tilinga. Sinceramente estoy arrepentida y le pido disculpas por lo sucedido. Lo dije en un momento de enojo porque ella no quería dar notas, pero la entiendo después de todo lo que pasó. Yo tampoco quise aprovecharme de la situación y ni busqué hacer escándalo, tuve un ataque de sinceridad como suele pasarme. Pero no es que piense así".