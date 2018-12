Lorena Meritano subió fotos fuertes de sus cirugías por el cáncer de mama para concientizar

Lorena Meritano fue diagnosticada con cáncer en el 2014. Luego de varias cirugías, en el 2016 erradicó la enfermedad y este año comenzó el proceso de reconstrucción de sus pechos. Imágenes sensibles fue diagnosticada con cáncer en el 2014. Luego de varias cirugías, en el 2016 erradicó la enfermedad y este año comenzó el proceso de reconstrucción de sus pechos. Imágenes sensibles





En Twitter, la actriz contó cómo fue ese momento y que tuvo que luchar sola: "El que me dejó cuando me faltaba una teta post cáncer y quimioterapias y me hizo un favor o los 2 o 3 cobardes que huyeron despavoridos cuando supieron mi verdadera situación física y de salud. Así estuve y así me hicieron concha y hoy sola estoy renaciendo gracias Dios y a mi".





"Pero no falta quien defienda a los cobardes o quien porque están "muy guapos" se les olvida quienes son... Yo banco a toda mujer con la valentía de Denunciar y sobreponerse a la violencia machista de la que estamos Hartas y muchas muertas. #noesno. Buenas noches", agregó. agregó.





Y apuntó sobre su presente: "Estar sola y sentirse sola es diferente. ya hablamos de esto alguna vez. Estoy sola, completa y afrontando mi día a día con dignidad, fortaleza, valentía. Y no me siento sola en lo más mínimo. Superen el que alguien pueda contar su historia sin rencor y que no me voy a callar".





"Que pueda contar mi historia no significa que No haya superar los obstáculos, dolores del alma, del cuerpo, emociones, crudos momentos. Que pueda contar mi historia es Maravilloso y ojalá inspire, ayude a prevenir, concientizar y dar aliento a que sí se puede superar todo!", expresó, en un mensaje para todas las mujeres.