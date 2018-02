Lorena Liggi fue sorprendida por su pareja en el escenario: "Â¡Terminamos llorando!"

Una pareja que pudo sortear y desmitificar esa idea de que el trabajo compartido entre los cónyuges nunca termina bien. Porque desde hace tres años Lorena y Leandro vienen compartiendo la pasión por las tablas y este año se lanzaron como creadores y productores de "La revista está en el Victoria", obra teatral que fue premiada con un Estrella de Mar como mejor revista de la temporada.

"Fue una sorpresa muy grande. Sabía que íbamos a llevar una torta al escenario porque el productor del teatro también cumple años y armamos todo para llamarlo al escenario. Se ve en el video la cara de sorpresa cuando empieza a hablar Leandro. Aparte lo vi con la cajita en la mano y ya me imaginé. Me emocioné. Fue un momento hermoso. Venimos de emociones muy lindas. Es un momento increíble el que estamos pasando. Nos largamos a armar y producir solos. Ganamos un premio en los Estrella de Mar el lunes, ahora esto. Son muchas emociones", le contó Liggi a PrimiciasYa.com.

Y agregó sobre la posible fecha de la unión civil: "Fecha por ahora no pusimos y no tenemos pero calculo que será de acá a un año. Si bien era algo que siempre charlamos, porque él se casó por su lado, yo por el mío, después que nació Indiana, dijimos que nos tenemos que casar en presencia de nuestra hija o de nuestros hijos si tenemos más. Lo hablamos por arriba. Pero me sorprendió mucho que sea de esta manera. Estaba mi familia, había amigas mías y terminamos todos llorando".

"Nuestra hija cumple un año en marzo, es lo más lindo que nos pasó en la vida. Estamos juntos hace cuatro años y hace tres que además de estarlo producimos juntos. Hacemos muchas cosas y nos llevamos súper bien haciéndolo. Nos apasiona el trabajo que hacemos y nos complementamos muy bien", contó sobre la experiencia de compartir todo con Leandro.

