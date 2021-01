El lomo que motivó el enojo y la denuncia de Sofía Pachano: "Alguien se llevó el mío"

Sofía Pachano se quejó en "Masterchef Celebrity", Telefe, de que alguien había tomado del abatidor el lomo que estaba preparando.

"Chicos, alguien se llevó mi lomo me parece, porque la mía estaba arriba a la derecha", indicó la hija de Aníbal con tono de enojo.

LEER MÁS: Sofía Pachano desde la Riviera Maya: "Necesitamos empezar a mostrar los cuerpos como son"

"La bandeja no está en el lugar donde la había dejado. Lo veo y me doy cuenta que no era mi plato. Mi lomo estaba muy selladito de todos lados", fundamentó.

"El Polaco para mí", amplió luego. A lo que el cantante tropical se defendió: "Yo no fui, el lomo mío es mío y lo tenía abajo a la izquierda".

"Yo creo que no es mío pero no importa, no pasa nada", dijo fastidiada ante la consulta de sus compañeros.

LEER MÁS: Vicky Xipolitakis enojada con la decisión de Sofía Pachano: "Todo vuelve en la vida"