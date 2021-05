Loly Antoniale reapareció en las redes y se refirió a la versión de embarazo

Hace unas semanas, Mariana "Loly" Antoniale fue el centro de la polémica cuando Andrea Taboada dio una información, que su conductor Ángel de Brito desmintió minutos después.

La panelista de "LAM" contó aquella vez que "la que está embarazada en Miami de seis meses, es Loly Antoniale".

"Se vino a Miami y desapareció, estamos hablando de Mariana Antoniale, La Niña Loly", siguió Ángel de Brito, para potenciar la información de su compañera.

Taboada avisó que "es la información que me llega, y me van a llegar unas fotografías también. Tiene que ver con un embarazo de seis meses, que estaría viviendo. En diciembre fue la última vez que posteó, así que estaría entrando al sexto mes".

Y tras exponer la información, Ángel de Brito avisó que se contactó con Loly Antoniale para que de más detalles de su embarazo. Pero para sorpresa de todos, la modelo radicada en Estados Unidos le respondió que no es así, que no está embarazada.

"Me dijo que no está embarazada. Me dijo 'no vas a ser tío'. Le digo estás segura, no tenés ganas, y hasta ahí llegamos. Así que por ahora no está embarazada. Cuando terminemos el programa la voy a llamar y le voy a preguntar todo. Que me mande pruebas", explicó el conductor echando por tierra la información de su compañera.

Recordemos que hace años Mariana Antoniale, ex pareja de Jorge Rial, está radicada en Miami, donde es un misterio de qué vive y quién es su actual pareja.

Luego de mucho tiempo de silencio desde las redes, hace unas horas Antoniale subió unas historias a Instagram donde hace referencia -con mucha ironía- a aquellos trascendidos de embarazo.

"Aquí estoy con mi bebe...dora", escribió la cordobesa junto a una foto en la que está con una amiga disfrutando de la playa. Y agregó en otra historia: "Y salimos a beber, sí, es necesario".