Loly Antoniale genera preocupación tras su desaparición de las redes sociales: "¿Estará embarazada?"

Muchos comenzaron a comentar en la última publicación de la modelo ya que no reaparece en el medio desde diciembre del año pasado.

Desde que en 2014 se separó de Jorge Rial, Loly Antoniale se alejó de los medios y se instaló en Miami.

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 715 mil seguidores, la modelo cordobesa suele compartir postales de su lujosa vida en Estados Unidos.

Pero en los últimos meses, dejó de hacer publicaciones y despertó la preocupación de sus seguidores.

LEER MÁS Leo Montero echó a una compañera de su programa de radio en medio de un aislamiento preventivo: "Horrible todo"

Loly Antoniale realizó una publicación en su cuenta de Instragram el pasado 20 de diciembre desde la playa. "Lo que aprecias...te aprecia. En mi mundo", expresó junto al boomerang que compartió.

Y desde ese mismo día nunca más reapareció públicamente, por lo que muchos de sus fanáticos comenzaron a mostrarse preocupados y manifestarlo en la publicación.

"Mmmm, ¿no estará embarazada?", "¿Loly dónde estás? ¿Por qué no apareces? Ojalá estés bien, se te extraña", "¿Qué le pasó que desapareció?", "Este video ya lo había subido a Instagram de 2019, no es de ahora, ¿solo yo me di cuenta?", expresaron los comentarios, dejando a todos con aún más dudas sobre su paradero.

LEER MÁS El llanto de Caramelito Carrizo al hablar de la salud de su hermano: "Puse mi vida en stand by por él"