Loly Antoniale desmintió estar embarazada, pero Andrea Taboada señaló: "Estaría entrando al sexto mes"

En la mañana del jueves, La Niña Loly fue el centro de la polémica cuando Andrea Taboada dio una información, que su conductor Ángel de Brito desmintió minutos después.

Casi sobre el final de "LAM", y De Brito desde Miami de manera remota, Taboada tiró una primicia de un embarazo bomba. Al principio, y para generar suspenso, la cosa vino de enigmática. Pero ya hacia el final del programa la panelista contó que "la que está embarazada en Miami de seis meses, es Loly Antoniale".

"Se vino a Miami y desapareció, estamos hablando de Mariana Antoniale, La Niña Loly", siguió Ángel, para potenciar la información de su compañera.

LEER MÁS El enojo del Polaco tras una nueva reconciliación con Barby Silenzi: “Si tengo que volver 20 veces, y hay amor, lo haré”

Para seguir dándole rienda suelta a la bomba, Taboada avisó que "es la información que me llega, y me van a llegar unas fotografías también. Tiene que ver con un embarazo de seis meses, que estaría viviendo. En diciembre fue la última vez que posteó, así que estaría entrando al sexto mes".

Pero sucede que tras exponer la supuesta primicia, Ángel de Brito avisó que se contactó con Loly Antoniale para que de más detalles de su embarazo. Pero para sorpresa de todos, la modelo radicada en el país del norte le respondió que no es así, que no está embarazada.

"Me dijo que no está embarazada. Me dijo 'no vas a ser tío'. Le digo estás segura, no tenés ganas, y hasta ahí llegamos. Así que por ahora no está embarazada. Cuando terminemos el programa la voy a llamar y le voy a preguntar todo. Que me mande pruebas", explicó el conductor echando por tierra la información de su compañera.

Recordemos que hace años Mariana Antoniale está radicada en Miami, donde es un misterio de qué vive y quién es su actual pareja. La modelo cordobesa vivió épocas de mucha exposición mediática, tras ser descubierta por Gerardo Sofovich -que fue quien le puso el apodo por el nombre de un personaje teatral que le encargó- y al vivir una intensa relación sentimental con Jorge Rial.

LEER MÁS Ángel de Brito reveló el motivo de la angustia y el llanto de Flor Vigna en un vivo de Instagram