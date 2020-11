Lola Latorre sobre su salida del "Cantando 2020": "Mis papás no me dejan volver"

Lola Latorre vivió anoche su gala más complicada en el "Cantando 2020", luego de que Nacha Guevara le dijera que ella era "un caso perdido".

Luego de ese picante momento, la hija de Diego y Yanina Latorre le confió a Ángel de Brito que no volverá al certamen que se emite por El Trece.

"Voy a contar puntualmente lo que me dijo Lola. Charlamos esta mañana antes del programa y me dice que está harta, que todas las galas es lo mismo, hablando puntualmente del caso de Nacha y no de otros jurados. ‘Ya me cansa ir ahí y pasarla mal. Creo que no voy a seguir y mis papás no me dejan volver', me dice", dijo el conductor.

"Me cuentan que Lola ya se despidió de su equipo esta mañana. Llamó llorando a Lucas Spadafora y a la coach Natalia Cociuffo, ambos quieren seguir en el certamen pero bancan la decisión de Lola", agregó Ángel en "Los ángeles de la mañana".

"Lola les dijo que no podía más, les dijo un montón de cosas lindas porque se llevan bien. Al equipo, lo de ayer (por el comentario que le hizo Nacha Guevara a Latorre) le pareció una falta de respeto", concluyó De Brito.

