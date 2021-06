Lola Latorre habló sobre la posibilidad de casamiento y formar una familia con su novio

Lola Latorre sorprendió al revelar que se quiere casar joven y ser madre de muchos hijos.

La joven, hija de Diego y Yanina Latorre, que estudia abogacía, se encuentra en Estados Unidos y está de novia con Jerónimo González Chávez.

En charla con Para Ti, contó cómo lleva momentáneamente la relación a distancia hasta su regreso a la Argentina.

"Estaba invitado pero, unos meses antes de viajar, se rompió los ligamentos cruzados y lo tuvieron que operar de la rodilla. Por eso se quedó en Buenos Aires… ¡Pobre! Está en recuperación, con muletas y un poco dolorido pero, si mejora, la idea es que venga en julio porque, mi hermano y yo, nos quedamos hasta el 31", contó Lola sobre la lesión que sufrió su novio.

Y reveló que ya charlaron con su novio de hace cuatro años de la posibilidad de formar una familia: "¡Siempre lo hablamos! La verdad es que nos amamos mucho y queremos casarnos jóvenes y con una mega fiesta".

"Yo admito que soy muy Susanita: sueño con el vestido blanco, la fiesta y la Luna de Miel, quiero ser mamá de varios hijos. Tal vez no es muy centennial lo que estoy diciendo pero quiero mentir: soy así. Me encantaría darle a mis hijos todo lo que me dieron mis papás a mí", cerró Latorre.