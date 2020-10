Lola Latorre tras dar positivo por coronavirus: "Mínimo dolores pero nada más"

Lola Latorre, al igual que Brian Lanzelotta y Ángela Leiva, dio positivo de Covid-19.

“En cambio @lolaalatorre dio positivo. Serán reemplazados los dos en #Cantando2020 y sus padres @yanilatorre y @dflatorre aislados por considerarlos positivos por convivencia según el último protocolo”, confirmó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter.

"Di positivo. Gracias a todos por los mensajes. Estoy súper bien, mínimo dolores pero nada más. Los quiero", escribió Lola.

LEER MÁS Angela Leiva también está contagiada de coronavirus

Lola Latorre y Brian Lanzelotta debieron ser hisopados de nuevo por presentar síntomas de coronavirus. Los propios protagonistas lo confirmaron y Yanina Latorre, la mamá de Lola, reconoció que la joven “está asustada”.

En diálogo con PrimiciasYa.com, Brian contó cómo se encuentra: "Me hice el hisopado otra vez esta mañana y dio positivo. Me siento mal, me duele mucho el cuerpo y tengo fiebre... Me duele hasta la piel".

Con respecto a cómo están su mujer Mariana Cesar y su hija Roma, dijo: "Ellas están bien por suerte. Estamos aislados".

LEER MÁS Brian Lanzelotta dio positivo de Covid: "Tengo fiebre y me duele hasta la piel"