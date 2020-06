Lola Cordero explotó por las críticas que recibió Nazarena Vélez por el físico: "¡Las mujeres estamos hasta las pelotas!"

Hace unos días, Nazarena Vélez respondió a los que criticaron su cuerpo tras participar en el programa de Mariana Fabbiani, “Mamushka”, con un video desde Instagram.

"Soy Tendencia en Twitter porque mi culo es grande y porque mi cara es redonda. Me chupan los hu… que no tengo. Lamentablemente, esta es la sociedad de mierd... que les dejamos a los chicos que no les pasa lo mismo que a mí, que están en la etapa en la que yo estuve hace diez años, tomando anfetaminas... Con anorexia y bulimia", reflexionó la actriz.

Y agregó: "Seguimos atrasando tanto como sociedad y país.... Me divierte que les llame la atención mi culo gigante... Me siguen llegando mensajes en los que me dicen que estoy matada en la tele... ¡Estoy matada en la vida, chicos! La tele te engorda, pero no soy la misma que hace 20 años... ¿Qué esperaban?".

Lo cierto es que el miércoles en "Bendita", El Nueve, Lola Cordero se refirió a este tema y lanzó un contundente mensaje sobre las miradas que reciben las mujeres por este tema.

"En el fondo ella se lo tomó con humor pero luego ella se dio cuenta de algo y tuvo una reflexión interesante: ella tuvo una adicción muy grande a las anfetaminas porque le decían que tenía que pesar 45 kilos", indicó la panelista.

"Y la verdad que estamos hasta las pelotas las mujeres de que nos midan la cintura, las tetas y el culo. Cada uno es feliz como es, si no te gusta, mirá otro cuerpo, pero dejá que cada uno lleve los kilos que le de la gana", finalizó muy enérgica.