Lola Bezerra fue atacada por un colectivero: "Me chocaba del lado que estaba sentada mi hija"

Lola Bezerra vivió un tremendo episodio este miércoles por la tarde, cuando al salir de un garaje del barrio de Palermo, un colectivero de la línea 188 comenzó a chocar repetidamente el vehículo en el cual iba acompañada por su madre y su hija Josefina.

"Saco el auto del estacionamiento que está sobre Cabelllo y Lafinur y me empieza a chocar mal un colectivo", arrancó a contar. "Me empezó a aplastar y me insultaba: me decía conch..., hija de p...", continuó Lola.

"Yo no entendía nada, solo sentía el ruido del auto que se estaba abollando y justo golpeaba contra la puerta en la que estaba la sillita de mi hija", siguió relatando.

En ese punto, la situación se volvió un caos: "Mi mama gritaba y me pedía que lo siguiera y lo encerrara, pero me dio miedo de que se bajara y le pegara un tiro a la nena o a mí. Lo seguí durante tres cuadras y le saqué fotos".

Finalmente, Lola logró controlar sus nervios y detuvo su vehículo: "A las 10 cuadras me bajo a mirar lo que el pasó al auto. Después fui a la Comisaría 21 de Palermo y no me tomaron la denuncia: Me dijeron que si no hay heridos no podía hacerla".

"Ahora estoy viendo de comunicarme con la empresa porque no puede ser que una persona que maneja transporte público no puede tener esos ataques de ira. Fue una locura. Mi hija no paraba de llorar. Además desde afuera se veía la sillita...", concluyó Lola Bezerra, sobre la pesadilla vivida.