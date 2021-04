Lola Bezerra denuncia discriminación y va al INADI: "Mi mamá es una persona de riesgo"

La mamá de Lola Bezerra, Rosi, fue vacunada hace unos días por ser persona de riesgo. Rosi es brasilera pero vive hace más de 20 años en la Argentina. Actualmente trabaja en acción social en la zona de Campana y ayuda a inmigrantes indocumentados.

Su vacunación generó una dura crítica en las redes sociales por su edad y por ser extranjera. Primiciasya.com dialogó con Lola quien confirmó que su madre recurrirá al INADI para denunciar a quienes la agreden.

¿Se vacunó tu mamá y fue discriminada por eso?

Mi mamá se vacunó y fue terrible todos los comentarios, hace más de 20 años que vivimos en Argentina y no podemos creer que la gente siga discriminando, si bien ella es joven, va a cumplir 55 es persona de riesgo porque tiene una enfermedad preexistente que queda en nuestra intimidad. La gente nos salió a decir de todo.

Ella es brasilera pero vive acá desde hace mucho tiempo...

Nosotros somos brasileros, hace más de 20 años que vivimos acá, pagamos impuestos, mis hijos son argentinos, dimos trabajo porque tuvimos una marca de ropa, yo amo Argentina, jamás me iría de acá, no permitiría que alguien hable mal de este país. Me duele un montón porque las personas hablan sin saber si la otra persona tiene una enfermedad. Ponen cosas horrendas. Cosas terribles, muy discriminatorias. Mi mamá va a hacer la denuncia en INADI.

¿Qué opinás de los que se vacunan en el exterior, Miami?

Todos se están yendo a Miami a vacunarse, está perfecto y los aplaudo, yo si pudiera lo haría. El tema es vacunar a toda la población mundial sin discriminar. Primero los mayores y de riesgo. Todos los que la necesitan. Pero de ahí a discriminar porque sea paraguayo, boliviano o brasilero, además de eso son personas.

¿Se esperaban esa reacción?

Yo creo que esta pandemia volvió loca a la gente. Mostró lo que es realmente la gente. Desnudó el alma de las personas. El malo sacó la peor y el bueno sacó su lado empático. La gente está muy mala.

¿Tu mamá trabaja en acción social?

Mi mamá trabaja en Campana, ayuda a los inmigrantes, trabaja con un candidato en Campana que ayuda a los que no tienen papeles en el país. Está muy metida en el tema social.