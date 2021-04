El Loco Montenegro se enojó por una información errónea sobre su salud

En la jornada de hoy trascendió que Hernán "El Loco" Montenegro dio positivo de coronavirus.

La noticia sobre el participante de "MasterChef Celebrity 2" fue confirmada por el periodista Pablo Montagna: "Hernán El Loco Montenegro Covid positivo", indicó en su cuenta de Twitter.

Con respecto a la vacunación Montenegro hizo polémicas declaraciones: "No me pienso vacunar nunca. Esa vacuna es una porquería, sé que trae muchos problemas que todavía no estamos viendo porque hace poco que está pasando. Respeto a quien se quiere vacunar, cada quién es cada quién, pero yo no me pienso vacunar jamás".

Horas más tarde, el participante de publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para desmentirlo: “No soy COVID positivo”, le expresó.

En ese sentido, hizo referencia a que su ausencia en la grabación de PH, podemos hablar (Telefe) es lo que pudo haber generado el trascendido. Sobre eso, aclaró: “No asistí por un dolor de cabeza. Me parecía oportuno no arriesgar a nadie, estamos en tiempos donde debemos asumir nuestra responsabilidad como ciudadanos y cuidarnos”.

