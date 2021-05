"El Loco" Montenegro contó cómo lo ayudó Diego Maradona tras su doping positivo

Hernán "El Loco" Montenegro estuvo el viernes como invitado en "Los Mammones", América, y contó cómo lo ayudó Diego Maradona tras su doping positivo cuando jugaba al básquet en Venezuela.

"Diego Maradona me llamó", comentó El Loco. "Hago el doping y luego di positivo de cocaína. Tenía la posibilidad de ir a Caracas en una semana a hacer la contra prueba. Y al día siguiente me llama un amigo que teníamos con Diego en común y me dice: estoy con Diego, quiere hablar con vos", comenzó con su relato a Jey Mammon.

LEER MÁS: Jorge Rial anunció el final de "TV Nostra": "Fue una decisión mía"

Y amplió: "Hacía diez años que no lo veía. Me dice: Loco, tranquilo, yo te voy a ayudar. Me dijo que me hacía salir por atrás de Ezeiza para que no me molesten los periodistas y de ahí te venís a Segurola y La Habana. Y fue así, fui directo. Llegué y nos reencontramos después de diez años. Charlamos como una hora. Diego lo ha hecho con todo el mundo".

Y contó el gesto de simpleza del Diez que lo impactó: "En un momento, viene Claudia con la cámara de fotos y Diego me dice: te puedo pedir un favor, me puedo sacar una foto con vos? El frío que corrió por mi espalda no lo sentí jamás en mi vida".

"En la escalera tenía las fotos de la personas que él admiraba y me dijo que quería ponerla ahí. Yo no le pedí una foto porque no quería molestarlo", cerró el ex basquetbolista.

LEER MÁS: Duro comentario de Susana Giménez que luego borró sobre la renuncia de Jorge Rial a "TV Nostra"