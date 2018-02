Lo que pasó y lo que no pasó durante el encuentro entre Cinthia Fernández y Matías Federico

Cinthia Fernández y Matías Defederico atraviesan una fuerte crisis de pareja y el anuncio de la separación oscureció una parte de la vida de la morocha. atraviesan una fuerte crisis de pareja y el anuncio de la separación oscureció una parte de la vida de la morocha.

Este jueves, ante las cámaras de Involucrados, la cronista relató el encuentro entre ella y Deferico, quien viajó hasta Carlos Paz para reencontrarse con las nenas Charis, Bella y Francesca, a quienes hacía varias semanas no veía.

Cómo no podía ser de otra manera, desde el piso del envío, quisieron saber si había habido algún signo de reconciliación entre ella y el futbolista. "No. No me pasó, no tuve esa suerte.", arrancó a contar.

Luego, aseguró que no está mejor después del encuentro con Matías: "Y no... porque ya se fue. Fue difícil. Es difícil verlo, pero es el papá de las nenas y me encanta que esté con ellas, que lo aman con locura... No quiero llorar, no sean malos".

"La ida me costó un montón, cuando él se fue. Qué se yo, uno tiene la ilusión de que se arregle todo, pero no pasó. Como pareja no pasó nada, pero sí cuando me veía mal me sacaba de la casa, me abrazaba. Es como tiene que ser que nos llevemos", agregó.

Finalmente, Guido Zaffora, le señaló a Cinthia que es ella la que parece siempre intentar recomponer la pareja y no Defederico: "Pasa que cuando hay una separación, siempre hay una parte que no estaría queriendo volver. A veces es de los dos o a veces es de una parte. Pero bueno, nada... lo entiendo", concluyó muy angustiada. ¡Fuerza, Cin!

