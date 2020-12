El llanto del Turco García tras ser eliminado en "MasterChef Celebrity": “Cada vez se me hacía más difícil”

En la noche del domingo, en una nueva gala de eliminación, el Turco García, uno de los favoritos y más queridos, quedó fuera de "MasterChef Celebrity" (Telefe).

Claudio, el ex futbolista, falló con su plato y no pudo evitar las lágrimas tras la devolución del jurado -Donato De Santis, Germán Martitegui y Damián Betular-. Fue despedido entre aplausos y también lágrimas de sus compañeros como Leticia Siciliani y El Polaco.

"Sé que cada vez se me hacía más difícil, me voy muy triste", reconoció el ex futbolista de Racing y de la Selección. "He superado un montón de cosas en la vida", señaló en referencia a carencias en la infancia y adicciones en la adultez.

"Hace quince años estaba muerto en vida, y ahora que me den la posibilidad Telefe y todos mis compañeros de estar acá... Gracias, no puedo hablar más", remarcó El Turco.

"Sos uno de los más queridos de acá. Buen tipo, el más gracioso de todos. Nos encantó conocerte", dijo el conductor del programa, Santiago del Moro en medio de tanta emoción.

Siguen en el programa son Belu Lucius, Leticia Siciliani, El Polaco, Analía Franchín, Claudia Villafañe, Sofía Pachano, Federico Bal, Rocío Marengo, Vicky Xipolitakis y el Mono de Kapanga.

