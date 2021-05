El llanto de Romina Malaspina en televisión al ver a su hermana Juli: "Es mi pilar"

Romina Malaspina ganó un premio como mejor periodista luego de ser votada por el público en los premios Lating Pug. Fue a pocos días haber anunciado su retiro de la profesión para dedicarse de lleno a la música.

“Hola gente, estoy muy contenta de haber recibido este premio. Le quiero dar las gracias a la gente de Latin Plug y Latin Plug Argentina por la oportunidad. También, por supuesto, agradecerles a ustedes que me votaron y a toda la gente que siempre me apoya desde su casa en cada uno de mis proyectos. Sin ustedes, nada de esto sería posible. Quiero darle las gracias también al gran equipo humano que tengo en el canal, tanto a los compañeros como a las personas que están detrás de cámara y directivos. Y sin falta, a mi familia, amigos y a todo mi equipo de trabajo que siempre está ahí apoyándome en todas”, dijo Romina sobre el galardón obtenido.

Lo cierto es que la marplatense estuvo como invitada en el ciclo "Vino para vos", que conduce Tomás Dente, y se emocionó hasta las lágrimas al escuchar un mensaje de su hermana Juli, de 18 años.

"Siempre va a ser mi hermanita, es las más chiquita y es como mi protegida, siempre intento guiarla en todo lo que pueda. Es como mi pilar", indicó Romina con lágrimas en los ojos.

Y añadió: "Si mis hermanos y mi familia y amigos están bien, estoy tranquila. No podría estar disfrutando todo lo que me está pasando ahora si una persona de mi familia no está al cien".

