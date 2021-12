El llanto de Mirtha Legrand en su regreso a la televisión: "Parece mentira todo lo que he vivido"

Mirtha Legrand regresó a su programa por El Trece, La noche de Mirtha, luego de varios meses sin estar al aire por la pandemia y se emocionó al ver un video con imágenes de su extensa carrera.

La mesa contó con las presencias de Juana Viale, Darío Barassi, Ricardo Darín, Diego Torres y Jey Mammon.

“Gracias, gracias, de verdad. Me parece mentira todo lo que he vivido. Las cosas buenas, las cosas malas. Pero nunca bajé la guardia”, dijo Mirtha Legrand en medio de una profunda emoción.

Apenas presentó el video la conductora ya adelantaba que iba a llorar y luego de ver las distintas imágenes de su carrera expresó: “Qué lindo, me han hecho este homenaje. Yo después de esto me retiro, chicos. ¿Vos lo habías visto, Juana? Muy lindo, muy cariñoso”.

“Estos dos años que no trabajé, estuve 300 días sin salir. Hace mal a mi cabeza, a mi físico. Ya lo conté varias veces. Estaba tan desesperada, que llamé a un neurólogo muy famoso. Y le dije que quería volver a ser la de antes. Me miró y me dijo que trabaje. Y aquí estoy”, remarcó Mirtha Legrand muy conmovida.