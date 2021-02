El llanto de Matías Alé al recordar a su padre: "Se me fue muy temprano"

El actor no pudo contener las lágrimas, tras la emisión de una foto en la que se le ve en brazos de su padre. Video.

Matías Alé estuvo de invitado en el ciclo que conduce Tomás Dente, "Vino para Vos". Allí, abrió su corazón en la entrevista con el periodista, y terminó llorando tras recordar la muerte de su padre.

Alé le dijo a Dente: “Me gustaría hablarte de mi viejo”, luego de que mostraran la foto de su infancia, y reveló: “Tal vez no me reconozco tanto con ese tamaño… mi viejo mirándome, con la felicidad con la que me mira, quisiera hablar más de él que de mí".

“Soy yo de chiquitito pero el famoso de la foto es mi papá, El Turco que se me fue muy temprano pero está por acá y nos está acompañando”. El ex de Graciela Alfano también comentó: “La última vez que lloré en la tele que creo que fue en el programa de Nico Vázquez. Cuando salió al aire el programa, ya estaba internado".

En este sentido, reveló: "Aparecí llorando bastante, entonces no quiero que se relacione este llanto con el mismo de ese momento en que no estaba del todo bien”.

Finalmente, Matías Alé comentó: “Hoy me emociono con vos, lloro por mi viejo, me emociono con la gente; pero no tiene nada que ver lo que es esta sensación con lo que era la pre locura de aquel momento”, haciendo referencia al brote psicótico que sufrió a poco de haber contraído matrimonio con María del Mar Molar, en octubre de 2015.

