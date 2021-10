El llanto de Loli Ruiz, bailarina de Agustín Barajas: "Mi abuelo se fue hace poco"

El novio de Hernán Piquín, Agustín Barajas, y Loli Ruiz debutaron en la pista de La Academia 2021 a pura emoción en la noche de jueves.

“Es muy bello ver cómo cumplís un sueño a esta altura del año, y en un momento te vi mirando para arriba, no sé quién estará ahí…”, le dijo Jimena Barón a la bailarina al verla tan conmovida.

“Mi abuelo, se fue hace poco y esto se lo quiero dedicar a él”, contestó Loli entre lágrimas.

“Sos hermosa. Estoy segura que tu abuelo está acá dando vueltas. Siempre que pasaba algo sensible en la pista te veía llorando y me pareciste muy particular. Ver toda tu sensibilidad ahí en la pista es un placer”, remarcó la jurado.

Y la bailarina destacó la presencia de sus padres, sus amigas y sus hermanos: “Están todos acá. Los quiero mucho. Gracias, gracias por estar”.

Y Loli cerró: “Te amo papi, te amo mami. Gracias a todos por estar siempre. No tengo palabras, Marce, de verdad muchas gracias”.