El llanto de Juli Puente tras quedar eliminada de "La Academia": "Estoy re triste"

Julieta Puente fue sentenciada luego de su imitación de Ricky Maravilla. En el duelo, hizo una performance de acrobacias que impactó a muchos, pero no le alcanzó para ser salvada por el jurado de "La Academia" de "ShowMatch".

Una vez que finalizó el programa que conduce Marcelo Tinelli por la pantalla del Trece, la influencer le habló a sus seguidores y rompió en llanto.

Minutos antes de conocerse el resultado de la votación del jurado, Juli pidió por el regreso del voto del público. “Ay, necesito que vote el público, voy a llorar, estamos a un paso, estamos a medio centímetro, ¿me entienden?”, manifestó.

“Ay, no me vieron llorar nunca en un año y medio”, comenzó diciendo la influencer, mientras se le caían las lágrimas. “Estoy re triste. Es raro verme así. Hicimos todo, con mi equipo hicimos todo, ensayamos como nadie, le pusimos lo mejor, ustedes me re bancaron del otro lado. Esperamos cualquier cosa menos eso. Siento que la rompimos en el duelo, soy re autocrítica”, continuó en sus historias de Instagram.

Por último, dijo: “Bueno, igual recién con Facu nos reíamos porque me echaron, todo mal y la piba seguía riéndose, tipo gracias. Ella da amor hasta cuando la matan… Es por ahí”,

