El llanto de Gladys "La Bomba" Tucumana al hablar sobre la salud de su madre

Gladys "La Bomba" Tucumana se quebró al hablar sobre la salud de su madre, que está en Tucumán y padece EPOC y Alzheimer.

La cantante de cumbia no pudo contener las lágrimas en "Almorzando con Mirtha Legrand", El Trece, al referirse a este tema.

"Yo en mi casa y con mi madre, que ahora la tengo enfermita. Mi mamá está estable, gracias a Dios, y cuidándome obsesivamente con todo. Mi mamá tiene una internación domiciliaria hace dos años, tiene EPOC, nunca en su vida fumó, jamás tocó un cigarrillo. Imaginate el miedo que pasé en los primeros meses, después ya empezó como con una demencia y ahora está con Alzheimer", comenzó Gladys.

LEER MÁS: Nicole Neumann detalló los síntomas que tuvo por el coronavirus

Y amplió: "Yo hablo de mi mamá y se me cambia la vida, primero que la recontra extraño porque yo bajo y está ahí y ahora hace un montón que no la veo, pero sé que está en buenas manos. La estaba pasando con mi madre y ahora la extraño un montón a ella. Bien cuidada está, gracias a Dios, pero yo la verdad que la extraño muchísimo porque aunque ella está en su cama, no se mueve de ahí, pero yo estaba todo el tiempo".

"Hace un mes prácticamente ya, para mí es muchísimo porque vivo con ella. Cuando estoy ahí extraño a mi hijo, cuando estoy en Tucumán quiero estar con él y con estoy acá quiero estar con ella", explicó La Bomba.

LEER MÁS: Juana Viale contó el particular tipo de educación que eligió para sus hijos

Y cerró: "Yo no salía, no hacía nada, cuando estaba en Tucumán estaba todo el tiempo encima de ella y la verdad que la extraño muchísimo, aprovecho tu programa para mandarle un beso enorme y decirle que la amo, y a las chicas que la cuidan gracias por ese amor. Yo vivo por ellos, por mi madre y por mi hijo, es por ellos que respiro, nada más".