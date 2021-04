El llanto de Gastón Dalmau al recordar la dura enfermedad que sufrió: "A los tres años me agarró..."

Gastón Dalmau vivió otra gran noche en "MasterChef Celebrity" (Telefe). Si bien sus alfajores marplatenses no lo salvaron de la gala de eliminación del domingo, el actor recibió muy buenas devoluciones por parte del jurado y se emocionó hasta las lágrimas.

Además, Santiago del Moro destacó que a él siempre se lo veía disfrutando en la cocina y el ex "Teen Angel" rememoró un hecho difícil de su infancia que, según él, lo hizo ser cómo es.

"A los tres años me agarró una enfermedad complicada y eso hizo que mi vida se basase en darle para adelante, siempre lucharla y disfrutar. No me importa si me salvo, con esta devolución ya está. Eso es lo importante", contó Dalmau entre lágrimas.

Gastón Dalmau sufrió una síndrome nefrótico renal cuando tenía tres años, por lo que tuvo que atravesar varios procedimientos médicos hasta lograr recuperarse por completo. "Fue una enfermedad complicada que me hizo ser muy malcriado", dijo hace un tiempo en una nota con el diario Clarín.

Años atrás, en "El lado B", su mamá recordó cómo empezó la enfermedad: "Se empezó a hinchar de golpe. Los pies, las piernitas, la cara. Se podía morir". "Estábamos de viaje en Buenos Aires y notaron que yo no me sentía bien. Me tocaban cualquier parte del cuerpo y me dolía, me quejaba. Me marcó, marcó un poco mi infancia. Iba a los cumpleaños de mis amigos y tenía que llevarme comida especial, no podía comer papas fritas o esas cosas que para algunos era normal pero para mi no", añadió el actor.

