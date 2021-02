Llanto y frustración para Ximena Capristo en "Corte y Confección Famosos"

Ximena Capristo comenzó con el pie izquierdo en el ciclo "Corte y Confección Famosos".

En el programa de ayer, la morocha se mostró dolida y frustrada por el desafío que le tocó.

“Vos podés, Ximena”, la arengó la conductora y, mirándola a la cara, agregó: “Te noto sensible, Xime”. “Ay, no, no, es que siento que están todos en contra mío, no sé por qué”, contestó la vedette. “No! ¿Por qué sentís eso?”, le consultó Politti. “Porque me toca ropa de un señor y nunca hice un pantalón”, se justificó Capristo mientras se le humedecía la mirada.

“A veces es imposible que gente como nosotros, que estamos comenzando... no podés llegar en 90 minutos en hacerlo perfecto!”, dijo en referencia al tiempo que cada participante tiene para cumplir con la misión de cada envío.

De vuelta al piso, Ximena buscó algo de consuelo en su cabeza antes de poner manos a la obra: “Tengo la idea en la cabeza pero no, no sé...”, dijo, compungida. “Tenés a tu coach, que te va a ayudar un montón. Dejate guiar”, trató de animarla Politti, así como también los locutores del programa y el resto de los competidores.

