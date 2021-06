El llanto de Florencia Peña al reencontrarse con Karina Gao

Y un día volvió al set televisivo Karina Gao, después de estar al borde de la muerte por las complicaciones que le produjeron el coronavirus estando embarazada. Pasó casi medio año desde aquel día de enero, cuando la cocinera oriental se despertó con 38 grado de temperatura, y después de tomar un vasito de vinagre, se dio cuenta que casi no le sentía el sabor. A partir de ese momento comenzó un derrotero inimaginable para ella, y para toda su familia: la internación, el coma inducido y el entubamiento con su bebé en la panza.

Los días pasaron y afortunadamente gracias al cuidado médico, y a su fortaleza también claro, Karina se recuperó del covid y el 29 de abril dio a luz a Teo perfectamente. Pero desde entonces, la ya famosa cocinera china continúa con el proceso de recuperación desde su casa. Y la pregunta que muchos se hacían y se hacen, es cuándo vuelve Karina Gao a Flor de equipo.

Por eso, para despejar dudas, esta mañana Florencia Peña y todos sus compañeros la recibieron en el programa de Telefe, donde relató detalladamente su experiencia y cómo se siente hoy.

“Qué emoción tenerte acá, este virus que no nos deja abrazarnos, pero te daría un abrazote enorme. Todo este equipo, tanto los que estamos delante de cámara como los que están detrás, pensamos tanto en vos, rezamos tanto, queríamos tanto tenerte de vuelta”, fueron las palabras con las que la presentó Florencia Peña. Al tiempo que Gao aseguró “Me llegó todo eso, sino no estaría acá. Estoy súper agradecida a todos, es un equipazo”.

Mientras que contó que su bebé Teo está bárbaro, aunque de noche tiene muchos cólicos, Karina Gao reconoció que “se hizo largo, la recuperación tardó un montón, fue a fin de enero, medio año pasó”. Si bien detalló que “Hasta el día anterior a que me intubaran, me fui en modo vacación porque estaba aislada, sin los pibes, me leí todos los libros, no lo tomé mal. Jamás pensé que iba a pasar lo que me pasó, porque todos los días creía que iba a mejorar”.

La charla transcurría alegre, incluso con un saludo sorpresa del marido de Karina, el Franchu, hasta que las lágrimas se apoderaron de la conductora de Flor de equipo y el resto de sus compañeros. Fue cuando vieron un compilado de todos los momentos que transitó la cocinera, hasta el nacimiento de Teo. “Estamos todas llorando, es el milagro de la vida. Cuando contabas que salió todo cubierto como si él hubiera entendido que tenía que resguardarse ahí porque no estabas pasándola bien...”, se quebró Florencia.

Karina no pudo tampoco contener su emoción, al tiempo que explicó, en referencia a su hijo recién nacido “Él se cuidó, luchó, me emociona mucho porque después mandaron a estudiar la placenta y había indicios de infecciones, pero a él no le pasó nada. Nació con mucha paz, está en su mundo y eso me pone muy contenta”.

“Yo creo que este bebé tuyo, esa resiliencia que va a tener de haber tenido que soportar y ayudarte a que vos pudieras sanar con él adentro, va a ser un toro ese bebé porque realmente lo que a vos te pasó es un milagro (...) Realmente Kari, sos una leona porque esa fuiste vos también”, cerró emocionada Flor Peña esperando pronto tenerla en el piso ya reincorporada y retomando su lugar en la cocina del magazine de las mañanas de Telefe.