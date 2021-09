El llanto de Cinthia Fernández por las críticas tras su candidatura: "Me dicen ignorante"

Cinthia Fernández se presentó como precandidata a diputada por la Provincia de Buenos Aires en estas elecciones. Sin embargo, en las PASO no pudo superar el porcentaje para competir en los comicios generales.

Muy cansada de las críticas que recibió en todo este tiempo, la panelista de LAM salió a contestarle a todos y terminó llorando, muy dolida por todos los comentarios.

“Respecto a las personas que me dicen ignorante, que no tengo comprensión de texto, que me siguen tratando de pelotuda… Yo les quiero decir que ese insulto es tan grave como decirme puta, como acostumbran a decirme, o ningunearme porque tengo un buen cuerpo y supuestamente no puedo pensar. Todo lo que digo y defiendo es porque lo vivo y tengo conocimiento”, comenzó diciendo Cinthia.

Además, disparó contra las personas que la critican por no tener un estudio y aseguró que le hubiese gustado seguir una carrera universitaria. “Les quiero decir que eso es algo que me pega muy fuerte y que me hace muy mal porque me hubiera encantado seguir la facultad… Seguí mi sueño de trabajar en la tele, en el teatro y con la acrobacia”.

También recordó cuando comenzó la carrera de marketing en una universidad privada, pero que era muy costosa para que sus padres pudieran pagársela. “Para mí es un insulto porque me hubiera encantado seguir la carrera, tomé malas decisiones en mi vida y de eso aprendí. Si hay algo que tengo muy en claro es que quiero seguir estudiando porque te da dignidad y una preparación que te planta en la vida de una manera distinta”, continuó Fernández.

“Siempre fui muy estudiosa y tuve muy buenas notas... Es algo que me duele un montón, tanto como que me digan puta, es lo mismo.... Me duele un montón porque hoy también quisiera estudiar en este momento de mi vida y cerrarles el orto a cada persona que toma como insulto no poder tener una carrera universitaria, me encantaría”, señaló Cinthia entre lágrimas.

“Lamentablemente laburo todo el día para mantener mi casa y pagar todo, me rompo el culo. Soy re busca, re laburante y si hay algo que no puedo hacer en mi casa es estudiar porque me encargo de las nenas cien por cien, 24x7, desde que nacieron fue así. Hoy mi estructura y mi ritmo de vida no me permite hacer. Entonces si toman el no tener un título universitario como un insulto, se lo pueden meter bien donde no les da el sol o en el culo, ya que tanto hablan de mi culo”, explicó.

“Soy una persona muy capaz, muy laburante, soy una persona que me esfuerzo un montón y hoy mi prioridad son mis hijas. Lo voy a hacer cuando mis hijas crezcan un poco más, es una cuenta que tengo pendiente, una cuenta que me da bronca y es una cuenta que estoy muy segura que la voy a hacer. Así que dejen de insultarme o de decirme hueca y si no vayan a todos los lugares en los que yo estudié y vean cuál era mi promedio”, remarcó llorando.

“Me arrepiento de haber tomado ciertos rumbos en mi vida, de un montón de cosas, pero hay personas que tienen un montón de conocimiento y que son una mierda de personas”, lanzó y habló de su tranquilidad al dormir por ser una persona honesta. “Me es difícil en un montón de momentos, pero yo apoyo la cabeza en la almohada tranquila porque no le robé a nadie, no tengo arreglos con nadie y no soy empleada de tongos de nadie... No sé si ustedes pueden decir lo mismo”, dijo.

Por último, Cinthia anunció que se iba a disfrutar de su familia. “La hueca se va a disfrutar de su familia. Y no se preocupen por mí, algún día podré estudiar... Cuando mis hijas crezcan y cuando no tenga que tener cuatro laburos para cubrir una realidad monoparental”, denunció la panelista.