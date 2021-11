El llanto de la bailarina de La Academia 2021 que fue víctima de acoso en un colectivo

Loli Ruiz, compañera de baile del español Agustín Barajas en La Academia 2021, relató la desagradable experiencia que vivió hace poco en un colectivo, cuando fue víctima de acoso e intento de robo.

Lourdes Sánchez remarcó en su devolución lo que había vivido la bailarina, que la afectó en su perfomance, y allí Loli Ruiz contó su dramática vivencia.

"Las mujeres la estamos pasando muy mal. Yo me manejo en colectivo, vengo acá en colectivo y voy a mi casa. No le conté a mi familia pero sí ayer recibí un acoso en el colectivo y casi me roban también", indicó la bailarina.

Y agregó entre lágrimas: "Me sentí muy sola la verdad, muy vulnerable. Me agarran, me secuestran, ¿y qué hago?".

"Las mujeres vivimos esto todos los días y esta no es la primera vez, hace poco también", enfatizó Loli.

Y cerró muy angustiada: "No puedo ni hablar, me acuerdo del momento y me pone muy mal. No sabemos qué hacer las mujeres".