El llamativo posteo de Flor Vigna que alimentó los rumores de separación de Matías Napp

En las últimas horas, Flor Vigna despertó sospechas de separación con Matías Napp con una historia que publicó en las redes sociales.

La bailarina subió un dibujo que tenía un diálogo donde un joven le pregunta a una chica de que signo era, la chica le contesta "Libra" pero en realidad era "Libre".

Tras la fuerte repercusión que generó en las redes, el periodista Guido Záffora en "Intrusos" le envió un mensaje para saber si está separada del coreógrafo.

Rápidamente, Flor le respondió: "No, no. Igual, por las dudas saqué la historia de 'libre', jajaja. Pero está todo bien. No estoy separada".

Luego, borró la publicación en esa red social. Al ser consultada sobre su decisión, explicó: "Fue porque pensé 'uy, no quiero generar un quilombo, la saco antes de que se arme algo'. Estoy totalmente de acuerdo con el concepto de libre, no en el amor o con el poliamor, sino en la libertad de poder elegir tu laburo, ser libre uno mismo de prejuicios y apuntar a ser cada vez más libres de cabeza. Pero no en cuanto a lo relacional".