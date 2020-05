Llamativas declaraciones de Malena Pichot: "No se está muriendo todo el mundo de coronavirus"

Malena Pichot causó mucha polémica al realizar declaraciones en su programa de radio, “Furia bebé”, sobre el coronavirus.

La humorista se refirió a la pandemia que causó miles de muertos en el mundo con una opinión bastante llamativa.

Pichot, entre otros puntos, cuestionó los consejos que recibe la gente de manera oficial del Gobierno para prevenir el contagio del virus, como el lavado continuo de manos.

“Hay una puesta en escena. Lavándonos las manos sin parar, usando guantes, barbijo, y después sube el perro a la cama. ¿Qué están diciendo? Para mí, creer que podemos ganarle a las bacterias, me parece una estupidez. No le vas a ganar a las bacterias. Es una locura pensar eso”, comentó al aire.

Y prosiguió: “A mí me parece, a esta altura del año, me hubiese enfermado de gripe normal por lo menos tres veces. Y que no haya pasado me preocupa, porque también esas gripes son las que hacen más fuerte el sistema”.

Y cuando una de sus compañeras de ciclo le recordó que “No te morís de una gripe”, Malena le contestó con dureza.

“Disculpen, pero los que se mueren de coronavirus son gente que está mal, enferma, grande. Obvio que es un bajón y que es re triste, pero no se muere todo el mundo. También alguien lo tiene que decir: no se está muriendo todo el mundo de coronavirus”, volvió a remarcar la actriz.

Y cerró: “A mí me parece poco sano que los niños hoy estén lavándose las manos frenéticamente cuando los niños tienen que absorber bacterias para que su cuerpo no sé qué...”.