La llamativa declaración de Cachete Sierra: "Estoy lejos de ser Mariano Martínez"

Agustín Cachete Sierra será uno de los que abrirán el telón dentro de pocos días en "La Academia", el nuevo formato de "ShowMatch" (El Trece).

El actor habló acerca del mote de “macho argentino” por el que asegura que le da cierta incomodidad. Al mismo tiempo, Cachete aseguró que ahora le preocupa que el público no vote.

LEER MÁS Cande Ruggeri volvió a disparar contra Cachete Sierra: "Me sentí usada por él"

Sierra, que estuvo en "Sex", es considerado un “sex symbol”, pero ahora admitió en una entrevista con Moskita Muerta en La Once Diez/Radio de la Ciudad que “medio que aprendí el año pasado a convivir con eso, no me siento el sex symbol del país, me lo decía Moria, era divertido el año pasado, pero es un lugar que me da un poco de incomodidad. No voy ahí a hacerme el galán argentino o el macho de América, estoy muy lejos de ser Christian Sancho o Mariano Martínez, me dicen Cachete y voy a ser toda la vida Cachete, porque soy cachetón”.

Respecto a su participación en "La Academia", el actor admitió que “me preocupa que no decida el público, duramos mucho y salimos campeones gracias al público (por el Cantando del año pasado). Vamos paso a paso, pero vamos a hacer todo lo que se pueda”. Entonces, fue así que evaluó a los jurados y opinó que “a Piquín no lo vi nunca en vivo, supongo que va a ser estricto con el baile, las terminaciones, De Brito entiende el juego como nadie y capaz si no le gusta te clava un 2. A Jimena la veo más terrenal, y Pampita es una figura del espectáculo que estuvo ahí, conoce a todos”.

LEER MÁS Cachete Sierra desmintió a Cande Ruggeri: "Nunca me enteré que éramos novios"