La llamativa confesión de Christophe: "No me gusta verme en televisión y no he visto ningún programa en el que estuve"

Con simpatía y un estilo que cultivó a lo largo de su exitosa trayectoria, Christophe Krywonis conquistó al público a través de los diversos programas de televisión en los que participó, entre ellos los exitosos realitys de Telefe, "MasterChef" y "Bake Off".

Y hace unas semanas, el reconocido chef regresó a la televisión, de la mano de "Lo de Mariana", el nuevo programa de Mariana Fabbiani, que se emite de lunes a viernes a las 11:30 por la pantalla de El Trece.

En diálogo exclusivo con PrimiciasYa.com, Christophe habló de su nuevo rol en el ciclo de la conductora y también hizo una sorpresiva confesión: "No me gusta verme en televisión y no he visto ningún programa en el que estuve".

"Me encanta cocinar en vivo. Cocinar con la gente ya que durante la pandemia la cocina ha sido un boom, es muy lindo. Junto a Mariana y todo el equipo, cocinar en vivo me divierte mucho y es algo magnifico", señaló.

"Cuando hablé con Mariana y la gente de Mandarina, la propuesta me encantó. Sucede que cocinar en vivo me genera una adrenalina increíble después de haber hecho muchos programas grabados y donde solamente evaluaba. No me veía en otro programa que no sea con Mariana, por eso acepté la propuesta. Cocinar me apasiona y hacerlo en televisión, es la combinación ideal para mí. Lo disfruto mucho", remarcó entusiasmado el chef francés por esta nueva propuesta.

Pero pese a que le encanta estar en "Lo de Mariana", Christophe reveló: "No miro nada de televisión, no tengo tiempo aunque ahora sí un poco más de tiempo tengo por la pandemia. Pero no miro mucha televisión realmente, es un talón de Aquiles mío que lo hago para mantenerme al tanto. Y tampoco veo los programas que hago por más que vayan grabado, no miraba nada".

Y cerró: "Es que no me gusta verme encima, tengo un problema con eso. Me encanta la tele, me encanta hacer los programas que hago pero después ya pasó a otra historia, ya está. Yo creo que le pasa a mucha gente que no le gusta verse en televisión por más que trabajemos en ella. También hay gente que le encanta, pero en mi caso estoy bien como estoy".

