El llamado de Chano al 911: "Estoy llevando una vida normal y mi mamá está mal"

Santiago "Chano" Moreno Charpienter recibió un disparo en el abdomen por parte de un policía a quien intentó apuñalar con un cuchillo en medio de un brote psicótico en el cual también agredió a su madre, con quien comparte una vivienda en un barrio privado del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Ante esta situación, la familia del músico emitió un comunicado en el que aseguraron: “Chano se encuentra en este momento en terapia intensiva del Sanatorio Otamendi, víctima de un disparo que recibiera por parte de la Policía provincial, como resultado del cual resultaron afectados uno de sus riñones, el páncreas y el bazo”.

A su vez, detallaron: “El incidente ocurrió anoche en circunstancias en que su familia y los médicos de la obra social intentaban trasladarlo. Este mediodía se emitirá un comunicado sobre la evolución de su salud por parte del sanatorio”.

Este lunes se conoció el audio con la llamada que el propio Chano hizo el viernes a la noche al 911 pidiendo que saquen a su madre y a cuatro enfermeros de su casa, ya que ella quería internarlo.

“Tengo a mi mamá que está mal de la cabeza con cuatro médicos que yo no los llamé diciendo que me va a judicializar. Que no tiene nada que ver con nada, porque yo estoy llevando una vida normal, pero mi mamá está mal, y yo ya no sé cómo contenerla ¿me entendés?”, se escucha que dice el cantante en el audio que compartieron por la pantalla de TN.

“Está adentro de mi casa con cuatro médicos diciendo que me va judicializar. Por favor que entren a mi casa y le saquen las llaves, por favor, porque tengo miedo porque desde ayer que están entrando. Por favor, que entren como sea”, le ruega Chano a la mujer que atendió su llamado.