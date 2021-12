La llamada de Flavio Mendoza a Carmen Barbieri tras la fuerte pelea

Carmen Barbieri contó este jueves en su programa por Ciudad Magazine que recibió un llamado de Flavio Mendoza para que se junten a tomar un café tras aquellas diferencias que tuvieron cuando ella estuvo internada por coronavirus y los días también él fue hospitalizado.

"Nunca estuve enojada, sí triste con Flavio. Ayer tuve un llamado de él, perdón Flavio si lo cuento, me dijo: nosotros somos adultos, gente civilizada, juntémonos a tomar un café", indicó la actriz y conductora.

Y fundamentó: "Como no, me encantó que me llamó. Tenemos que aclarar cosas que se cuentan y yo dije o él dijo. Cuando tenga tiempo él y yo, nos vamos a juntar. Me encantó recibir ese llamado. Es una persona que admiro mucho, nunca nos dimos tiempo para conocernos a pesar de trabajar juntos".

"Esto se llama humanidad, le saltó la humanidad y su corazón. Queremos estar bien y respetarnos, yo respeto mucho a Flavio y le da trabajo a mucha gente", explicó Carmen sobre el gesto de Flavio que la sorprendió y que tomó de la mejor manera.

Y además aclaró la razón por la que pasará las fiestas de fin de año en soledad: "No tengo ganas de reunirme con gente porque la pasé muy duro este año”.