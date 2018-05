Lizy Tagliani:"Cuando fui a Pampita Online no me sentí bien recibida"

Jey Mammon participó este lunes como panelista invitado en Pampita Online, pero durante lo que duró el programa, una serie de eventos desafortunados terminó por hacerlo explotar en el cierre del envío. participó este lunes como panelista invitado en, pero durante lo que duró el programa, una serie de eventos desafortunados terminó por hacerlo explotar en el cierre del envío.

Pampita, quien al parecer, no le dio a Jey la intervención que el actor esperaba, pronunció mal el nombre del comediante justo antes de finalizar el ciclo, provocando, de esa manera, la furia de Mammon.

El martes, un día después del episodio, Jey dialogó con PrimiciasYa.com, sobre lo ocurrido: "Me llamó la producción para pedir disculpas, y las recontra acepto. Con la gente de la productora Kuarzo tengo una relación maravillosa. Hubo una confusión más que nada por el motivo que me habían invitado... La verdad es que todavía no lo sé... No sé para qué me invitaron. Pero está todo bien y lo que le dije al aire me parece que no es para que se lo tome tan grave. No sé para qué se armó tanto revuelo, me senté al pedo en el programa. El que lo vio entero, habrá entendido cuál era mi sensación, que era la de estar al pedo".

Este miércoles, pasado lo de Mammon, fue Lizy Tagliani quien en el ciclo radial de Santiago del Moro, disparó contra el ciclo de Pampita: "Cuando fui no me sentí bien recibida. Me reclamaban por las cosas que decimos acá (en el programa de radio), no fue una buena experiencia".

Luego, sin querer entrar en polémica, Tagliani indicó que "las panelistas no son buenas anfitrionas".

Cabe destacar que el pasado domingo, en el programa de Mirtha Legrand, Lizy reveló los detalles del insólito momento que vivió cuando pasó por Pampita Online.

"Yo estaba contando la historia de mi papá. Él me compraba la ropa de mujer para ir a bailar y siempre se encerraba en el baño y lloraba", relató Lizy. "Cuando murió, le pregunté a mi mamá por qué a él le daba tanta vergüenza que se encerraba, y ella me contó que lloraba porque pensaba que me iba a pasar algo en la calle", relató la humorista.

"La cuestión es que yo estaba contando esto en el programa de Carolina, a pura emoción y llorando y en eso, Pampita dice 'así que tu papá lloraba... acá está tu papá' y yo pensé '¡lo revivieron!'", contó entre risas Tagliani.

Lo cierto es que el hombre en cuestión no era el padre de Lizy, sino la última pareja de su madre: "A Pampita la venían matando por su programa, por cómo estaba conduciendo y no quise dejarla en evidencia". ¡Tremendo!

