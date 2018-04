Lizy Tagliani vuelve a la radio con Santiago del Moro: "Muy pocas veces me imagino..."

En mayo del año pasado,se dejaba el programa deen POP FM 101.5, ciclo en el que se incorporó cuando terminaron lasen esa emisora.

En esa oportunidad, la humorista le manifestaba a este portal que le gustaría volver a trabajar con Santiago del Moro, quien tiene ahora su programa (El Club del Moro) en la 100.

"Dejo radio POP pero no sé qué hacer todavía. Tengo algunas propuestas dando vueltas pero sólo quiero hacer radio a la mañana... Me gustaría volver a trabajar con Santiago, pero aún estamos hablando. Veremos qué sucede", indicaba Lizy.

lizy 1





Y en septiembre del 2017 volvió a trabajar con Santiago hasta diciembre que tuvo que irse para hacer teatro. Lo cierto es que ahora, unos meses después y luego de su exitosa temporada en Mar del plata con "Mi vecina favorita", la actriz vuelve al ciclo de Del Moro el próximo lunes 19 de marzo en la 100.

"Me siento fantástica, me encanta volver a la radio. Encima con Santiago, una persona que me gusta y que empecé a trabajar con él. Desde el lunes pasado que llegué a Buenos Aires me despierto a las 5:30 sin despertador, ya tengo el horario del programa incorporado. Es un programa que sale muy temprano e influye mucho en que estemos bien nosotros, que lleguemos de buen humor... Estoy muy feliz de reencontrarme con todos mis compañeros. Y muy pocas veces me imagino trabajando con otra persona que no sea Santi, me gustaría con La Negra Vernaci o con Coco que ya estuve con él, pero con Santiago es genial", dijo ahora Lizy en diálogo con PrimiciasYa.com.

Embed Buenas Una publicación compartida por Lizy Tagliani (@lizytagliani) el Mar 10, 2018 at 4:20 PST