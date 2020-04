Lizy Tagliani vive la cuarentena lejos de Leo Alturria: "Estoy en llamas"

Lizy Tagliani está pasando la cuarentena obligatoria en su casa, junto a sus perros, pero lejos de su amor, Leo Alturria.

Por supuesto lo respetan y cada uno se mantiene donde estaban cuando el presidente, Alberto Fernández, dio el aviso.

"Estoy en llamas", reveló la conductora de "El precio justo" en una charla con el programa radial "Por si las moscas". "Yo a Leo no lo veo, lo juro. Soy bastante corrupta, tengo el permiso para salir de mi casa y por ahí se me ocurrió en ir a darle unos besos. Pero no me animé, y después me dijo él que no lo haga", señaló.

"También quiero dar un buen ejemplo. Le escribí una guarangada el otro día y me dijo ‘voy a hacer de cuenta que no te leo’. No le gusta la virtualidad", admitió.

Por otro lado, habló de cómo lleva hacer su programa de Telefe en plena pandemia: "Yo estoy más cautelosa que en otras oportunidades, no estoy hablando por hablar. A mi me sigue mucha gente gracias a Dios, y si yo llego a decir alguna barbaridad, incluso sin querer, y eso se instala es información falsa para la gente que me sigue. Las verdades paralelas son dañinas. Por eso desde los medios hay que ser muy cuidadosos. Cuando todo pase vamos a poder a volver a hacer humor y meter la pata. Pero no es el momento".

