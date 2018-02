Lizy Tagliani, por Valeria Licciardi: "Se venía a chupar unos vinos a casa para..."

Lizy Tagliani y Valeria Licciardi acaban de comenzar una ardua guerra de provocaciones y el asunto entre ellas tiene toda la pinta de terminar para el demonio. acaban de comenzar una ardua guerra de provocaciones y el asunto entre ellas tiene toda la pinta de terminar para el demonio.

Resulta que Liciardi pasó por un ciclo televisivo de América y habló sobre el locutor cordobés que discriminó abiertamente a Flor de la V. Pero además, aprovechó para criticar duramente las rutinas que las capocómicas realizan en sus presentaciones, calificándolas de "chistes de los 90 transfóbicos", algo que volvió a repetir en sus redes sociales.

Pero el verdadero escándalo comenzó cuando Lizy se enteró de las declaraciones de Licciarti y le contestó en Twitter: "Me muero que esta piba diga eso, después de que se venía a chupar unos vinos a mi casa a tratar de virlarme mi pareja y a jactarse que a ella no se le nota que es trava. Ahora quiera dar clase de moral usos y costumbres. Please". ¡Terrible!

Embed Me muero que esta piba diga eso despues de que se venia a chupar unos vinos a mi casa a tratar de virlarme mi pareja y a jactarse q de q a ella no se le nota q es trava. Ahora quiera dar clase de moral usos y costumbres. Please https://t.co/4KTsQQBvOf — Lizy Tagliani (@lizytagliani) 9 de febrero de 2018

Embed Los chistes de @Flordelav y @lizytagliani son chistes de los 90 transfobicos. Perpetuan y habilitan todo tipo de violencia contra las travestis trans #intrusos — Valeria Licciardi (@vale_licciardi) 8 de febrero de 2018