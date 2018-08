¿Lizy Tagliani tendrá programa propio en Telefe? "La verdad es que..."

Marina Calabró anunció en La señora Pampita Ardohain ya tiene reemplazo en la pantalla de Telefe porque casi que seguro va en el horario que ocupaba Pampita Online". Hace unos días,anunció en Intrusos que "





"Estoy hablando de contrato firmado para Lizy Tagliani, conductora del canal para la temporada 2019″. Y revelaba:





Asimismo, la panelista agregó: "Se apuraron ahora en el mes de agosto para firmarle contrato para el año que viene para garantizar la continuidad de Lizy en la pantalla".





Por último, Marina señaló: "Va a ser un programa propio con su conducción. Están buscando equipo y formato pero sería una cosa que combine humor con alguna cosa de actualidad, entrevistas".





Lo cierto es que en diálogo con PrimiciasYa.com, Lizy, a quien le gustaría tener un programa propio, señaló: "La verdad es que por ahora no sé nada. Nadie me dijo nada aún. No sé de dónde salió ese rumor".





¿Tendrá Lizy su propio programa el año que viene?...