Lizy Tagliani fue operada el lunes en una clínica porteña del barrio de Balvanera. La humorista decidió pasar por el quirófano antes de debutar en la conducción de la nueva versión de "El precio justo", por Telefe.





Dueña de un gran sentido del humor, pocos minutos antes de entrar al quirófano, Lizy ironizó en Twitter y en Instagram acerca de la cirugía que estaban a punto de practicarle. En dichas redes sociales escribió: "Llegó el día de la operación... me pesan, me molestan, me las voy a sacar, jaaaaa".





Lo cierto es que intervención quirúrgica que le hicieron a la humorista tuvo por objeto sacarle las bolsas que tenía debajo de los ojos. Coqueta, quiere estar espléndida para su debut como conductora.





Ya dada de alta, y en diálogo con PrimiciasYa.com, Lizy manifestó cómo se siente: "La verdad es que me siento bárbara, me duele y me molesta pero estoy bien. Uso una crema que me pongo en las cicatrices y me nubla, así que veo poco. Pero ya estoy bien. Ya estoy en casa, me quedé en la clínica por un día por gusto mío, me podía haber ido el mismo día porque es una operación ambulatoria".





"Es algo que no tiene ningún tipo de consecuencias, tengo los ojos un poco hinchados. Me siento muy bien y hay que ver los resultados que son muy buenos, es algo que tenía ganas de hacerme y que la gente me decía en las redes, con que las bolsas me hacían ver cansada e hinchada y me las saqué", finalizó.