Lizy Tagliani se mostró emocionada y feliz ante la visita de Mirtha Legrand

El elenco de "Mi vecina favorita" vivió ayer una noche inolvidable ya que la señora Mirtha Legrand asistió a la función.

Lizy Tagliani se mostró muy emocionada y feliz al recibir la visita de "La Chiqui" al igual que el resto de sus compañeros.

La diva de los almuerzos arribó al teatro Lido pasadas las 21hs y allí la esperaban decenas de fans y cámaras.

Luego de reírse sin parar en el transcurso de la hora y media que dura la comedia, afirmó: "Es una comedia deliciosa, como digo yo, altamente recomendable. Muchas gracias a todos porque nos han hecho divertir. Yo me he reído a más no poder. He pasado una noche de verdad... inolvidable ".

Al finalizar la función Iliana Calabró, Sebastián Almada, Diego Pérez, Magui Bravi, Christian Sancho, Maca Rinaldi y Florencia Prada bajaron a la platea a saludar a Mirtha y Lizy le entregó un ramo de flores.

"Mi vecina favorita" se presenta de martes a domingo en el teatro Lido con 2 funciones diarias.