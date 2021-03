Lizy Tagliani rindió un final de la facultad en pleno programa de radio

Lizy Tagliani está a full con la carrera de derecho en la facultad de Lomas de Zamora y prueba de ello es que rindió un final en pleno programa de radio.

"Estoy nerviosa porque acabo de dar un examen. ¡Aprobé, por suerte! Tenía el horario de las 2 de la tarde, pero me avisaron que se adelantaba", relató la conductora.

Lizy forma parte del equipo del histórico ciclo "Perros de la calle" y compartió en Twitter el momento en que rendía a través de su celular desde el patio de la radio.

"Di el examen final de @DerechoUNLZ en el trabajo, nunca me sentí tan presionada, por un lado la presión de fallar en el trabajo y por otro la de dar bien el examen... Dios mío. Por suerte aprobé y no me rajaron de @UrbanaPlayFm así que feliz", expresó orgullosa la animadora.

Tagliani fue compartiendo durante este último tiempo sus calificaciones en los exámenes y está más metida que nunca en la carrera. Bien ahí.

