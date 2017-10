Lizy Tagliani: "Lo del beso con Dady se dio ahí, es amigo; fue divertido y espontáneo"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Lizy Tagliani y Dady Brieva protagonizaron un divertido momento al aire en el sketch de la verdulería de Susana Giménez, donde terminaron dándose un beso. protagonizaron un divertido momento al aire en el sketch de la verdulería de, donde terminaron dándose un beso.





PrimiciasYa.com se contactó con Lizy quien explicó sobre ese momento: "Fue muy divertido y espontáneo, eso de la botellita y todo eso se ve que se les ocurrió a ellos y lo dijeron para que sea sorpresa porque no sabíamos nada".



"Lo del beso se dio ahí. Yo tengo mucha confianza con Dady porque soy amiga. Lo conocí a través de la Chipi. Empezamos a bromear. Sé que Dady es lo más y cero prejuicioso pero yo sí, entonces no sabía si dárselo o no. Me da vergüenza a mí".





"Pero finalmente le dio el beso porque era divertido y gracioso. Es un amigo, salió del momento espontáneo. Nunca hay nada preparado, se va dando del momento, es una entrevista en forma de sketch", explicó la humorista.





Embed







Y cerró: "Fue muy divertido y un momento gracioso. La pasé muy bien, ellos son muy divertidos y la pasé muy bien".